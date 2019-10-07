خبيران ألمانيان: التواصل الاجتماعي أضفت صبغة عاطفية أكبر على المعارك الانتخابية

قال خبير إعلامي ألماني إن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت المعارك الانتخابية تتسم بصفة المباشرة والعاطفية بشكل أكبر، كما أضفت عليها طابعا شخصيا بصورة أكبر.

وذكر البروفيسور الألماني في علم نفس التواصل والإعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): يستنتج المرء من الأبحاث أن الأطراف التي تبرز بأقصى درجة (في الانتخابات) تعتمد على إحداث التأثير العاطفى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي أيضا إلى زيادة الحشد والتعبئة، وقال: "يعني ذلك أنها تؤدي مثلا إلى زيادة المشاركة الانتخابية".

وفي هذا السياق، قال المستشار السياسي مارتين فوكس: "لن يتم كسب انتخابات من خلال معركة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، ولكن سيتم خسارة انتخابات، إذا لم يتم استخدام هذه المواقع".