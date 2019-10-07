رئيس الزمالك: طه إسماعيل «الأهلاوي» ينصفنا أكثر من أبناء النادي

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أبناء النادي الذين يعملون حاليًا في تحليل المباريات عبر القنوات الفضائية، التي تنقل لقاءات الفريق الأول سواء في المسابقات المحلية أو القارية.

وقال رئيس الأبيض في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "طه إسماعيل الأهلاوي المحترم بينصفنا في الإستديوهات التحليلة أكثر من أبناء الزمالك".

وضرب رئيس الزمالك المثل في ذلك على محمد أبو العلا، ظهير أيسر الفريق الأول السابق، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يهاجم الجهاز الفني واللاعبين أثناء تحليله للمباريات.

يذكر أن نادي مصر حقق نتيجة مفاجئة أمام الزمالك بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.