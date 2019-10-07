رئيس جامعة بنى سويف يتابع أعمال التجديد باستراحة الوافدين غرب النيل

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، داخل استراحة الوافدين الجديدة بشارع صلاح سالم غرب النيل لمتابعة أعمال التجديد بالاستراحة.

ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد طبقاً للجدول الزمنى للخطة المعتمدة، مؤكدا اتباع المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المباني ومطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم، خاصة فيما يتعلق بالسكن ونظام القبول بالجامعة ومواعيد الدراسة، وتسهيل التواصل بين الإدارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.