رئيس الوزراء الباكستاني يبحث في بكين قضية كشمير والتعاون الاقتصادي مع الصين

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين إلى الصين في زيارة من المقرر أن تركز على قضية كشمير، و تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي الزيارة، وهي الثالثة التي يقوم بها خان إلى بكين في أقل من عام، في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات بين باكستان والهند، على خلفية إلغاء الهند الوضع الدستوري الخاصة لكشمير.

وتحذر الصين، التي يوجد نزاع حدودي بينها وبين الهند في المنطقة ذاتها، نيودلهي من اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تغيير الوضع القائم في المنطقة.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالب خان دول العالم بالتدخل لمنع اندلاع مواجهة محتملة بين الجارتين النوويتين باكستان والهند.

وصرح مسؤول بالخارجية الباكستانية بأن "خان سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء "لي كه تشيانج"، ومناقشة قضايا التعاون الثنائي والوضع الإقليمي بما في ذلك كشمير".