 بالصور.. عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مئوية بنك مصر - بوابة الشروق
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بالصور.. عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مئوية بنك مصر

طلعت حرب باشا
طلعت حرب باشا

نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:23 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:25 م

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية بمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء بنك مصر، كأول بنك برأس مال مصري، برئاسة طلعت حرب باشا.

وسيتم سك عملة ذهبية من هذا الإصدار التذكاري، من فئة جنيه واحد، وستباع بسعر 7050 جنيها.

وسيتم سك عملة فضية من الإصدار، من فئة 100 جنيه، ستباع بسعر 565 جنيها.

وهذه العملات التذكارية غير قابلة للتداول.

وسيحمل وجه العملة صورة لواجهة المبنى القديم لبنك مصر، وعبارة "مئوية أول بنك مصري" وسيحمل الظهر صورة لتمثال طلعت حرب المستقر بميدانه في وسط القاهرة.

 


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