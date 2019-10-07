وزارة البيئة الألمانية تنفي تقارير عن تخفيف برنامج حماية المناخ

نفت وزارة البيئة الألمانية تقريرا لمجلة "دير شبيجل" تحدث عن عزم الحكومة تخفيف برنامجها لحماية المناخ.

وكتب وكيل وزارة البيئة، يوخن فلاسبارت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين: "لن نضعف قانون حماية المناخ كجزء من حزمة إجراءات حماية المناخ، بل على العكس سيكون محور سياسة حماية المناخ المستقبلية".

كما جاء في تغريدة لوزارة البيئة أن محور المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف السنوية لقطاع البيئة، سيظل فعالا على نحو تام، مضيفة أنه سيُجرى ترسيخ ميزانية سنوية لخفض الانبعاثات الكربونية في النقل والصناعة والزراعة والمباني وقطاعات أخرى.

وكانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت في تقرير لها أن مشروع قانون المناخ الذي ستعتمده الحكومة الألمانية بعد غد الأربعاء تعرض لتخفيف إلى حد كبير مقارنة بالمقترحات الأصلية لأحزاب الائتلاف الحاكم.

وأوردت المجلة أن المشروع النهائي للقانون الذي تقدمت به وزارة البيئة، لا يتضمن هدفا وطنيا للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040.

وقال التقرير إن التشريع يتجنب أيضا الوعد بتحييد الغازات الدفيئة، مثل الكربون، بحلول عام 2050، حيث يشير النص الآن إلى أنه سيتم "متابعة" هذا الهدف. كما سيتم إضعاف آليات التحكم، حيث لم يعد من المتوقع ان يصدر عما يسمى بـ"مجلس المناخ" تقرير مرحلي سنوي. ولم تعد الهيئة التي يرأسها الخبراء معنية بأن تقترح على الوزارات كيفية تحقيق أهداف الحد من ثاني أكسيد الكربون عندما لا تكون تلك الأهداف على المسار الصحيح في قطاعات محددة.