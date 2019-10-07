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أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة فيكتور فالديز، المدير الفني لفريق الشباب تحت 19 عاما، بعد ثلاث أشهر فقط من توليه تدريب الفريق.

ونشر نادي برشلونة بيان عبر موقعه الرسمي أعلن فيه إقالة فالديز، حيث ذكر النادي في بيانه: «برشلونة أبلغ فيكتور فالديز أنه لم يعد المدير الفني لفريق الشباب».

كما أعلن النادي توالى إرتيجا فرانك الذي كان يشرف على فريق تحت 18 سنة تدريب الفريق خلفا لفيكتور فالديز.

يذكر أن فالديز قد عين كمدير فني للفريق منتصف شهر يوليو الماضي، لكن النتائج السيئة التي يحققها مع الفريق جعلت الإدارة تفكر في رحيله.