محافظ الشرقية: جار تنفيذ مشروع للصرف الصحي في منيا القمح بتكلفة 360 مليون جنيه

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إنه جاري تنفيذ مشروع للصرف الصحي يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة 10 آلاف م3/يوم، و5 محطات رفع بتكلفة 360 مليون جنيه؛ لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرى (السعديين - النعامنة - الولجا - المسلمية - الأعراس) بمركز منيا القمح.

وأكد غراب، في بيان اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة وضع الحلول العاجلة لأية صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التأخير أو التقاعس عن الانتهاء في المواعيد المقررة لدخول المشروعات الخدمة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية؛ لتطوير البنية التحتية، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية.