من هو مارك زيد «محامي الشهود» في قضية مكالمة ترامب؟

يبدو أن المصائب بدأت تتساقط واحدة تلو الأخرى فوق رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ظهر شاهد إثبات جديد في قضية تسريب مكالمته مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والتي وجهت خلالها اتهامات ضده بحث زيلينسكي على فتح تحقيق ضد ابن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، والذي كانت له مصالح تجارية في أوكرانيا.

حيث صرح مارك زيد، المحامي الذي ينوب المبلغين عن المخالفات ضد الرئيس ترامب، يوم الأحد، إن المبلغ الشاهد الثاني في القضية تقدم للإدلاء بشهادات إثبات جديدة، بحسب "ABC" الأمريكية.

وتم تسريب المكالمة عن طريق بعض المبلغين في البيت الأبيض، وهم مجموعة أفراد يجرون عملا رقابيا على مكالمات وتحركات الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وكانوا شاهدين على المكالمة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أوضحت بعض المصادر أن المبلغ الأول الذي قال إن ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، هو ضابط بوكالة الاستخبارات المركزية، وتم تكليفه بالعمل في البيت الأبيض.

أما المبلغ الثاني -الذي تقدم أمس- فهو أيضا مسؤول مخابرات، وقال عنه المحامي زيد إن لديه معرفة مباشرة بالمزاعم المفصلة في الشكوى الأولية بتحريض ترامب ضد بايدن، وأنه قد تحدث بالفعل إلى المفتش العام الأمريكي، وأجرى مقابلة مع رئيس الرقابة الداخلية لمجتمع المخابرات.

وتسيطر هذه القضية على الساحة الأمريكية خلال هذه الأيام، وتعتبر الأقوى من نوعها بعد قضية "مولر"، التي اتهم فيها ترامب بتلقي تمويلات روسية لحملته الرئاسية، والتي انتهت من دون توجيه إدانات واضحة ضده.

وفي حال ثبات الاتهامات ضد ترامب، فستتم إجراءات عزله من قبل الديمقراطيين المسيطرين على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وهو ما بدأت فيه بالفعل زعيمتهم ورئيسة البرلمان، نانسي بيلوسي، بإطلاق تحقيق رسمي ضد الرئيس فور العلم بتسريب المكالمة، قبل أسبوع، لكن ترامب يرى أن المكالمة كانت طبيعية وأنه ينبغي على الديمقراطيين الاعتذار؛ لأنهم يريدون عزله منذ توليه الحكم، على حد قوله.

ويتقلد المحامي مارك زيد الآن زمام الأمور، عن طريق إنابته عن كل شهود الإثبات في مركز تحقيقات القضية، بما يتيح له التحكم في مصير الرئيس الأمريكي.

وتستعرض "الشروق" أبرز المعلومات عن مارك زيد.

1- ولد عام 1967، وهو أمريكي الجنسية.

2- تخرج عام 1989 في جامعة روتشستر، وأكمل دراسته وتخرج عام 1992 في كلية ألباني للحقوق بجامعة يونيون في نيويورك.

3- شغل منصب رئيس تحرير مجلة ألباني لو ريفيو.

4- عمل نائبا في الدفاع عن الأشخاص المخبرين للأمن القومي.

5- محام يعمل في القضايا التي تركز على الأمن القومي والمطالبات الدستورية لحرية التعبير ومساءلة الحكومة.

6- في عام 1998، أسس مشروع جيمس ماديسون، وهي منظمة مكرسة للحد من سرية الحكومة.

7- يهتم بقانون حرية المعلومات والمبلغين عن المخالفات الحكومية ويشارك في قضايا تمس الحكومة.

8- رفع دعاوى قضائية عديدة وكسب تأييدا بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي والعمالة الفيدرالية والحصانة الأجنبية ذات السيادة والدبلوماسية، والمعاملات الدولية، والأضرار والجرائم الدولية، والتشهير.

9- دافع عن الموظفين الفيدراليين السابقين أو الحاليين، وضباط المخابرات، والمبلغين الذين لديهم شكاوى ضد وكالات حكومة الولايات المتحدة أو الحكومات الأجنبية.

10- تعتبر بعض قضاياه معروفة، مثل مقاضاة ليبيا بسبب التفجير الإرهابي عام 1988، والذي أسفر عن تسوية بقيمة 2.7 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها ضد حكومة أجنبية بسبب ما تسميه أمريكا "الأنشطة الإرهابية".

11- عام 2004، حصل على أمر قضائي بغلق برنامج التطعيم ضد الجمرة الخبيثة الإلزامي لوزارة الدفاع لمدة عامين.

12- يعد خبيرا في قانوني الأمن القومي وحرية المعلومات.