الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في منطقة منبج السورية

كشف مصدر في قوات سورية الديمقراطية (قسد)، عن أن القوات الروسية بدأت بالتحرك لتسيير دوريات في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الاثنين: "بدأت دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية بالتحرك في غرب مدينة منبج ومحيط بلدة العريمة ، وربما خلال الساعات القادمة يكون هناك تحرك أوسع باتجاه مدينة منبج ودخول القوات السورية، لقطع الطريق امام اي تدخل تركي".

وأضاف: "هناك تطورات متسارعة بما يخص شرق الفرات، وخاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من تل أرقم غرب مدينة رأس العين وسوسك في منطقة تل أبيض، ما يمهد الطريق أمام القوات التركية للدخول إلى الأراضي السورية في أي لحظة".

إلى ذلك، قال سكان محليون في مدينة تل ابيض وريفها إن قوات سوريا الديمقراطية أخلت بعض المقرات في ريف تل أبيض الشرقي، وقامت بطلاء الكثير من سياراتها بالطين.

من جانبه، كشف مصدر في مجلس الرقة المدني التابع للمعارضة السورية لـ(د. ب. أ) عن أن "أكثر من 50 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية دخلوا فجر اليوم إلى الأراضي التركية، بعد انسحاب القوات الامريكية من نقاطها في محيط تل أبيض".