انخفاض طلبيات المصانع الألمانية على خلفية النزاع التجاري الأمريكي الصيني

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع في أغسطس، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفادت وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين بأن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 6ر0% على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير بنسبة 1ر2% في يوليو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 3ر0% فقط في أغسطس.

وقالت الوزارة إنه على أساس سنوي، انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة 7ر6%، كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة 5% على أساس سنوي.

وجاء التراجع على أساس شهري في أغسطس مدفوعا بانخفاض حاد في الطلبيات المحلية بلغت نسبته 6ر2%.