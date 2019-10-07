الديوان الملكي السعودي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

توفيت الأميرة الخيزرانة والدة سفير السعودية السابق في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين.

وقال الديوان الملكي بالسعودية، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إن صلاة الجنازة ستقام على والدة الأمير الراحلة بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وولدت الأميرة الخيزرانة في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، ويعد الأمير بندر، الذي شغل عدة مناصب أبرزها سفير المملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عاما، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة، الابن الوحيد للأميرة الراحلة، من الأمير سلطان بن عبدالعزيز.