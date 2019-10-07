وكيل «تعليم جنوب سيناء» يتابع سير العملية التعليمية بإدارة رأس سدر

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تابع محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم كامل، للتعليم الأساسي التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية.

وقال وكيل الوزارة إن الدولة المصرية تقدر وتثمن دور المعلم المصري، وإصلاح التعليم يقوم عليه أساتذة وخبراء دوليون يشهد لهم العالم بالجدارة والتميز.

وأشاد بوعي المعلم المصري وقدرته على تطويع المنهج الحديث بشكل يتلائم مع طبيعة الطلاب المصريين، وطرق ممارسة الأنشطة التعليمية التي أصبحت من أكثر العوامل الجاذبة للمدارس.

وأشار إلى أن مصر تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة التي صنعت مجدا وتاريخا لكل المصريين، وأعادت حسابات علم الحروب من جديد لتعطي الدروس المستفادة للقاصي والداني.

وأوضح أن الحروب الحديثة تعد أكثر خطورة لكونها تستهدف النشء، وتزرع الفتن باستخدام الإشاعات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لإضعاف الثقة بين المواطن وقياداته والمؤسسات الوطنية الكبرى.

كما حذرا النشء من خطورة الالتفات لمثل تلك الإشاعات التي تعمل على تقويض الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.