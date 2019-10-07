ضبط 3 عاطلين لسرقتهم شخص بالإكراه وسط الإسكندرية

ضبطت شرطة الإسكندرية، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، تشكيل مكون من 3 أشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين.

تلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا من طالب، مقيم في نطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار، محافظة البحيرة، يفيد بأنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة «كامب شيزار» في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي، مستقلاً سيارة، قام مجهولان بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب «دون إصابته» والاستيلاء منه على 1000 جنيه، وهاتفه المحمول، كرهًا عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولي.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين «اثنين منهم له معلومات جنائية»، جميعهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث وملك «سائق» مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزتهم (فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، و2 سلاح أبيض «سكين، مطواة» ومبلغ مالى قدره 900 جنيه، وهاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة، وأضافوا أن الهاتف والمبلغ المالي مستولى عليهما من المجني عليه وأنهم أنفقوا باقي المبلغ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابة تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث السرقات بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في قسم شرطة محرم بك، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.