484 طالبا يبدأون الدراسة بالجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية

التعليم العالي: العاصمة الإدارية ستكون منارة التعليم بالشرق الأوسط.. والخارجية: دقة الألمان ستضيف إلينا

نائب وزير التعليم العالي الفيدرالي: علامة هامة في تعميق العلاقات بين مصر وبرلين.. وجيورج لوى: أصبحنا جزءا من العاصمة الإدارية وسنعمل على تنمية إفريقيا

منصور: بدء الدراسة نتاج الإرادة السياسية واهتمام الرئيس السيسي.. وماتيوس: منح دراسية لشباب مصر وأفريقيا



شهدت وفود دبلوماسية وبرلمانية وحكومة مصرية وألمانية، اليوم الاثنين، حفل بدء الدراسة بالجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا السابق، ومسئولي من وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية وهيئة الداد للتبادل العلمي، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وقال مستشار وزير التعليم العالي للعلاقات الدولية، الدكتور محمد الشناوي، إن رؤية الوزارة تستهدف تسليح أبناء مصر عبر التعليم العالي الجيد والشركاء في الخارج والتعليم الدولي.

وأوضح أنه الوزارة تهدف إلى توفير أحدث طرق التعليم، واستحداث وظائف تلائم السوق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية ستكون عاصمة للتعليم ومنارة للعلم في الشرق الأوسط، وستقود مصر التعليم العالي والبحث العلمي بأفريقيا والمنطقة.

وقال الدكتور عمرو فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن الجامعة تهدف وتحقق ما تصبوا إليه الدولة من تحسين العملية التعليمية، لافتا إلى أن دقة الألمان ستضيف إلى الجامعة و إلينا.

وأضاف أن خريجي الجامعة سيكونوا قادرين على الانخراط في كافة المجالات والحصول على وظائف بسرعة من سوق العمل.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور أشرف منصور، إن بدء الدراسة بالعاصمة الإدارية هو نتاج للإرادة السياسية واهتمام وتوجيه الرئيس السيسي بالإضافة إلى دعم وجهود وزارتي التعليم العالي والخارجية وسفارة مصر ببرلين، مقدما الشكر لشركة العاصمة الإدارية وزارتي الإسكان على سهولة تقديم وتوصيل الخدمات للجامعة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية التطبيقية، جيورج لوى، إن الجامعة أصبحت جزءا من حياة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الجامعات والطلاب سيكونان أساس تنمية هذا المكان.

وأوضح أن إصرار الجامعة على عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء الدراسة بالعاصمة الإدارية وليس بوسط القاهرة يعتبر إشارة بالاهتمام ومدى تقدير الجانب الألماني لمشروع العاصمة الإدارية.

وعبر عن سعادته بالعودة إلى القاهرة عقب إنهاء عمله كسفير لألمانيا في مصر، مؤكدا فخر واعتزاز ألمانيا التي لم تكن تتوقع سرعة وإنجاز إنشاء الجامعة.

وأشار إلى تسجيل والتحاق 484 طالبا بالجامعة للعام الدراسي الحالي اجتازوا الاختبارات من أصل 2000 طالب تقدموا للدراسة، لافتا إلى الانتهاء من توسعة وإنشاءات جديدة بحلول فبراير 2020.

وأكد أن الجامعة الألمانية التطبيقية تطبق المعايير الدولية، وسيتخطى تعليمها حدود دولة ألمانيا ومصر وتنفتح على أفريقيا لتنمية القارة السمراء، مؤكدا أنها سترتبط بالاقتصاد والصناعة.

في سياق متصل، قال نائب وزير التعليم العالي الفيدرالي، بيتر جرايسلر، إن افتتاح الجامعة علامة هامة بين العلاقات المصرية والألمانية وهو ما تهدف إليه الحكومية الألمانية بتعميق علاقتها مع القاهرة.

وشدد على تطبيق معايير الجودة الأوروبية على التعليم بالجامعة الألمانية التطبيقية والجامعة الألمانية بالقاهرة وأن مناهج الجامعة تهدف إلى إيجاد فرصة عمل وبسرعة للطلاب عقب تخرجهم لسوق العمل، مضيفا أن الجامعة سيكون لها طابع وبروفايل مختلف.

ومن جانبه، قال رئيس الجامعة الألمانية التطبيقية بالعاصمة الإدارية، الرئيس السابق لجامعة برلين، الدكتور ماتيوس كنوت، إنهم بدأو في هيكلة العمل الأكاديمي وتشكيل مجلس الجامعة.

وأعلن عن عدد من المنح تستهدف جذب الخبرات الشبابية النابعة في مصر وأفريقيا بالكامل، بالإضافة إلى التبادل الطلابي بين طلاب الجامعة وطلاب جامعات ألمانيا الدراسي.

وعبر عن سعادته بلقاءه الرئيس السيسي بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية ووعوده بدعم العملية التعليمية. البحث العلمي والتنمية.

وأكد أنهم يطمحون إلى توسيع برامج الجامعة الألمانية التطبيقية بما يرتبط ما تحتاجه الشركات والصناعات وسوق العمل.

وأوضح أن الجامعة تستهدف حوالي 6 آلاف طالب وطالبة الأعوام المقبلة، لافتا إلى بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بدءا من شهر أكتوبر الجاري.