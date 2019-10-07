قال أحمد سعيد "أوكا" مدافع نادي مصر، أن فريقه شعر بعدم الاهتمام من جانب مسؤولي والجهاز الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل كان السبب الرئيسي في الأداء القوي الذي قدمه زملائه في اللقاء.

وأضاف أوكا في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد: "التعادل الذي حققه فريقي مع الزمالك مستحقًا، نادي مصر لم يصعد للممتاز من أجل الهبوط مجددًا".

وأوضح: "قمنا باستفزاز الزمالك عن طريق تضييع الوقت في بعض الأحيان، ولكن ذلك أمر طبيعي، فنحن فريق جديد وعدد كبير من اللاعبين وصلوا إلينا في وقت متأخر قبل بداية الموسم".

وأكمل: "شعرنا بعدم الاهتمام من جانب الزمالك ومسؤوليه وجهازه الفني، وذلك بعدما كان تركيزهم كاملًا على مواجهة الأهلي، ولذلك كان علينا الرد على ذلك".

واختتم: "لسنا كومبارسات، لم نصعد للدوري الممتاز من أجل الهبوط مجددًا، ولذلك قدمنا كل ما لدينا في هذه المباراة من أجل الحصول على النقطة".