إيران تعتزم إنشاء سفينة حربية بمواصفات فريدة

أعلن قائد القوة البحرية الإيرانية حسين خانزادي، أنه سيتم قريبا تدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيرة، تقطع المسافة حول الأرض 3 مرات متزودة بالوقود مرة واحدة.

وقال الأدميرال في تصريح للصحفيين، في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران: "سنشهد بالتأكيد خلال الأشهر القادمة إزاحة الستار عن مجموعة من المنجزات الجديدة للقوة البحرية، إحدها المدمرة (دنا) وهي وطنية الصنع تماما، وتعد جزءا من القوة الدفاعية القيمة لإيران مع إمكانية الإبحار في المحيط"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار قائد القوة البحرية إلى أنه سيتم قريبا إزاحة الستار عن أول سفينة كاسحة للألغام تابعة للقوة البحرية، مضيفا: "هذه السفينة تضيف طاقة جديدة لمواجهة التهديدات المتعلقة بالألغام في البحر والساحل".

وتابع الأدميرال: "نسعى في غضون الشهرين القادمين لتدشين سفينة حربية جديدة حاملة للمروحيات والطائرات المسيرة ومجهزة بمجموعة من الإمكانيات الصاروخية والتسليحية الأخرى".

وقال: "إن هذه السفينة قادرة على قطع المسافة حول الكرة الأرضية 3 مرات من خلال التزود بالوقود مرة واحدة، ما يجعلها قادرة على البقاء في المحيطات فترة طويلة وتوفر ديمومة دفاعية وأمنية في المنطقة".