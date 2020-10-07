أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي للأرجنتين خلال أغسطس الماضي، بعد ثلاثة أشهر من النمو المطرد، وهو ما يشير إلى تعثر تعافي الاقتصاد من التراجع الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي.

وبحسب البيانات الحكومية الصادرة اليوم تراجع الناتج الصناعي في الأرجنتين خلال أغسطس الماضي بنسبة 9ر0 في المئة عن الشهر السابق، وبنسبة 1ر7 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجع نشاط قطاع التشييد خلال الفترة نفسها بنسبة 1 في المئة شهريا وبنسبة 7ر17 في المئة سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع الناتج الصناعي خلال أغسطس الماضي، هو الأول منذ التراجع الحاد له في أبريل الماضي، والذي كان ناجما عن إجراءات الحجر الصحي الصارمة التي فرضتها الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة انكماش اقتصاد الأرجنتين خلال العام الحالي بنحو 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ليسجل أكبر انكماش له في التاريخ. في الوقت نفسه سيظل التضخم فوق مستوى 40 في المئة والبطالة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عاما. ومازال نشاط قطاع التصنيع في الأرجنتين أقل من مستواه قبل تفشي جائحة كورونا.