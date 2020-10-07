الجامعة العربية تدعو دولها الأعضاء إلى عقد فعاليات للتوعية بسرطان الثدي

دعت السفیرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى عقد فعالیات للتوعیة بمرض سرطان الثدي في إطار الاحتفال بالیوم العربي للتوعیة بمرض سرطان الثدي.

وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي- أن جامعة الدول العربیة وآلیاتها المعنیة بالصحة، وفي مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب، تولي اھتماماً بالغاً بشأن تحقیق الأمن الصحي للمواطن العربي، وتعمل على تحسین صحة المواطنین في ھذه المنطقة العربیة حتى ترقى إلى مستوى أفضل یتماهى مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، كما تسعى إلى التصدي للتحدیات الصحیة التي تواجه العدید من بلدان المنطقة العربیة خاصة في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانیة.

وأشارت إلى أن القادة العرب أكدوا في الدورة الثالثة للقمة العربیة التنمویة والاقتصادیة والاجتماعیة التي انعقدت بالریاض في ینایر 2013 ،على إیلاء مزید من الاھتمام بشأن التصدي للأمراض غیر المعدیة، التي من بینها مرض السرطان، لما تطرحه من تحد كبیر لرفاھیة المجتمع وجهود التنمیة في الدول العربیة، كما دعوا إلى الإسراع بوضع خطط العمل ودعم السیاسات والاستراتیجیات والبرامج التي تتخذ بشأن ھذه الأمراض.

ونوهت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة نظمت برعایة الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغیط وبالتعاون والتنسیق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربیة بالقاھرة فعالیة لإطلاق مبادرة المحفظة الوردیة "Tank Pink "في 21 من أكتوبر 2019 بمقر الأمانة العامة، تحت شعار "حیاتك غالیة"، وتأتي ھذه المبادرة في اطار متابعة تنفیذ كل من القرار رقم (23) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادیة (51) بشأن تفعیل مبادرة المحفظة الوردیة بالتعاون مع وزارات الصحة في الدول العربیة الأعضاء والتوصیة رقم (4) الصادرة عن الدورة (38 ) للجنة المرأة العربیة التي حددت الأول من أكتوبر یوماً عربیاً للتوعیة بمرض سرطان الثدي.

ولفتت إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نظمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية حملة للفحص المبكر عن سرطان الثدي لفائدة السيدات الموظفات بالأمانة العامة في أكتوبر 2019.

وأكدت أبوغزالة أنه في اطار متابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن القمم العربیة ومجلس وزراء الصحة العرب تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بالتنسیق مع وزارات الصحة في الدول العربیة ومنظمات الأمم المتحدة المعنیة ومنظمات المجتمع المدني،والجهات ذات الصلة على وضع خطة عمل لتفعیل ھذه القرارات لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وذلك بوضع التصدي للأمراض غیر المعدیة على قمة أولویات القضایا الصحیة والعمل على تخفیض نسبة الوفیات المبكرة الناجمة عنها بمقدار الثلث من خلال الوقایة والعلاج وتعزیز الصحة بحلول سنة 2030.

وأشادت بالجهود المقدرة المبذولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفید 19" وتداعیاتها داعیة إلى الاستمرار في تقدیم الخدمات الصحیة والرعایة الطبیة اللازمة بالجودة المطلوبة التي یحتاجها المرضى المصابون بأمراض مزمنة غیر معدیة الذین یظلون من أكثر الفئات عرضة للإصابة بأمراض خطیرة تهدد حیاتهم في حال إصابتهم بإحدى الفیروسات المعدیة والتي من بینها فیروس كورونا المستجد .

وقالت إن شهر أكتوبر ھو شهر التوعیة بسرطان الثدي من كل عام في بلدان العالم كافة ، وفقاً لما اعلنته منظمة الصحة العالمیة، مشيرة إلى أن ھذا الشهر العالمي لسرطان الثدي یهدف إلى توعیة المجتمع خاصة النساء عن عوامل الخطورة التي تزید احتمال الإصابة بسرطان الثدي وطرق الوقایة منه وأھمیة الكشف المبكر والفئة المستهدفة ومكان توفر الخدمة وتوفیر خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج، لافتة إلى أن اللون الوردي ھو الرمز الدولي الرئیسي لشهر التوعیة بسرطان الثدي.

وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائیات منظمة الصحة العالمیة فإن سرطان الثدي یعد من أكثر الأمراض السرطانیة انتشارا عند النساء في كافة أرجاء العالم ، ویساعد الكشف المبكر عن المرض وتوفر الأدوات اللازمة للتشخیص والعلاج على إمكانیة الشفاء منه بشكل كبیر ، كما تحظى البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل بمعظم حالات الوفیات (269000 حالة)، حیث لا یشخص فیها كل حالات إصابة المرأة بسرطان الثدي إلا في مراحل متأخرة ، ویرد ذلك أساساً إلى الافتقار إلى الوعي بالكشف عن المرض مبكراً والى العقبات التي تعترض سبیل الحصول على الخدمات الصحیة لعلاجه.