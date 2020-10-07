المكسيك: فيضانات وانقطاع التيار الكهربي بسبب الإعصار دلتا

ضرب إعصار دلتا شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي، رغم انخفاض شدة الإعصار منذ أمس.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات بعدما وصل الإعصار إلى اليابسة بالقرب من بلدة بويرتو موريلوس الساحلية التي تقع على مسافة حوالي 35 كيلومترا جنوب كانكن، وهي وجهة سياحية شهيرة.

ومن المنتظر أن يتحرك مركز العاصفة عبر شمال شرقي شبه جزيرة يوكاتان وجنوب خليج المكسيك بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، صوب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقالت السلطات المكسيكية إنه تم نشر حوالي 7700 جندي لمساعدة السكان المحليين، وتم إجلاء ما يقرب من 40 ألفا منهم بالفعل.

ومرت العاصفة فوق منطقة البحر الكاريبي كإعصار من الفئة الرابعة، ولكن تم تخفيض تصنيفه إلى الفئة الثانية قبل أن يصل إلى المكسيك.

وتحركت العاصفة على بعد 105 كيلومترات غرب كابو كاتوتشي مصحوبة برياح مستدامة بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى سقوط عشرات الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في كانكن وبلايا ديل كارمن وكوزوميل. وغمرت المياه بعض المناطق.