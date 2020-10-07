 مصدر أمني عراقي: اعتقال 14 داعشيا بعملية أمنية شرق الموصل - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: اعتقال 14 داعشيا بعملية أمنية شرق الموصل

داعش - ارشيفية
داعش - ارشيفية
الموصل (العراق) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 9:50 م
أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأربعاء، باعتقال 14 عنصرا من  تنظيم داعش بعملية أمنية شرقي الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقال النقيب خالد وليد من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم 14 داعشيا على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل أفراد من عصابات داعش إلى منطقتي كوكجيلي وبازويا شرقي الموصل".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء العراقي بعد مصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية، قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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