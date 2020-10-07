الجيش اللبناني ينتشر في مدينة بعلبك للقضاء على الانفلات الأمني وتعزيز الاستقرار

دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية بأعداد كبيرة إلى مدينة بعلبك عاصمة محافظة بعلبك الهرمل الواقعة شمالي شرق البلاد لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني الواسع الذي تشهده المدينة وانتشار السلاح بصورة ملحوظة.

وشهدت المدينة في الآونة الأخيرة مواجهات مسلحة بالغة الحدة والعنف استُخدمت في الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة بصورة كبيرة، على نحو أثار الذعر لدى السكان وأبناء المدينة.

وكانت مواجهات ثأرية قد اندلعت بين عشيرتين كبيرتين من المدينة، لتسود خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى العارمة وقطع الطرق بمدينة بعلبك، وينتشر معها المسلحون من أبناء كل عشيرة بصورة علنية في الشوارع حاملين البنادق الآلية (الرشاشات) والأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية على نحو بدا الأمر معه وكأنه استعراض عسكري من كل فريق في مواجهة الآخر.

ووصف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ما تشهده المدينة بأنه خطير للغاية ومسيء للمحافظة برمتها وأهلها، معربا عن ثقته في قدرة الجيش اللبناني الذي بدأ انتشارا واسعا على استعادة الأمن والاستقرار في المدينة وضبط الخارجين عن القانون.