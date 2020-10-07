 محافظ الإسكندرية: 22 مليون جنيه لتصريف تجمعات الأمطار بقرية أبيس الثانية - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية: 22 مليون جنيه لتصريف تجمعات الأمطار بقرية أبيس الثانية

هدى الساعاتي:
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 10:28 م

تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرية أبيس الثانية بنطاق حى شرق، لمتابعة تنفيذ أعمال الحلول العاجلة لحل مشكلة الصرف بالقرية، بعد تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لتلك الأعمال لمجابهة مشاكل تصريف تجمعات الأمطار بالقرية خلال موسم الشتاء القادم، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.

وأطلق المحافظ إشارة بدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 17 مليون جنيه، وذلك بإحلال وتجديد الخط الرئيسي الأوسط بالقرية بالدفع النفقي قطر 1000 مم، ومدة التنفيذ 3 أشهر، بالإضافة إلى إنشاء خط طوارئ يحمل تصرفات الأمطار أثناء النوات، ومراجعة ربط شبكة الصرف الزراعي حتى لا يحدث ارتداد مياه المصرف إلى القرية.

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