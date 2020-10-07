مصرع وإصابة 14 شخصا جراء انهيار صخري في جواتيمالا

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أعلنت السلطات في جواتيمالا اليوم الأربعاء، مصرع أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انهيار صخري بأحد التلال في مقاطعة (سولولا).

وأوضح المتحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية في جواتيمالا ديفيد دي ليون، أن الصخرة انهارت جراء هطول الأمطار الذي استمر لأيام وأنها دمرت ثمانية منازل قرب بحيرة (أتيتلان) بقرية (سان ماركوس لا لاغونا) ليل الثلاثاء، حسبما نقلت ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية.

وتابع المتحدث أن عمال الإنقاذ يبحثون تحت أنقاض المنازل عن المزيد من الناجين العالقين، وينتمي جميع الضحايا الذين عثر عليهم حتى الآن لأسرة واحدة بالمنزل نفسه.