الصومال: مقتل 6 جنود وإصابة 4 في انفجار قنبلة

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لقي 6 جنود في الصومال حتفهم وأصيب 4 آخرون في هجوم بقنبلة زرعت على جانب طريق.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مركبة عسكرية تعرضت اليوم الأربعاء لانفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في إقليم شبيلي، بوسط الصومال.

وأعلنت جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

ووقع الهجوم على أطراف منطقة بلد /30 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو/.

وقال المسؤول العسكري البارز محمد محمود ساني لـ "د.ب.أ": "نأسف لوقوع هذا الحادث".

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة، وذكر المسؤول العسكري أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على عدة قرى من يد المسلحين الإسلاميين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.