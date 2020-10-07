فرقة بوسي رايوت ترفع أعلام قوس قزح في موسكو بمناسبة عيد ميلاد بوتين

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علق نشطاء من فرقة البانك الروسية "بوسي رايوت" أعلام قوس قزح أمام العديد من المباني الإدارية في موسكو بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثامن والستين.

وأعلنت المجموعة على صفحتها عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، "اخترنا أعلام قوس قزح كهدية لبوتين كرمز للافتقار للحب والحرية".

وتداولت صور النشطاء وهم يرفعون الأعلام الملونة أمام وزارة الثقافة وجهاز المخابرات الداخلية والإدارة الرئاسية وسط العاصمة.

وتقدم فرقة البانك التي تنتقد الكرملين بشدة، حفلات موسيقية على المستوى الدولي وتسبب ضجة بتصرفاتها المتطرفة.

يشار إلى أنه في عام 2012، حُكم على ثلاثة من أعضاء المجموعة بالسجن بعد احتجاج في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

لا تعتبر المثلية الجنسية جريمة جنائية في روسيا، لكنها من المحظورات إلى حد كبير في الدولة التي تحتضن كنيسة أرثوذكسية ذات تأثير واسع.