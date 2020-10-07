التنمية المحلية: تلقينا أكثر من 218 ألف رسالة منذ انطلاق مبادرة صوتك مسموع

• شعراوي: المبادرة تلقت 15634 ألف رسالة منها 2285 شكوى خلال شهر سبتمبر 2020

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى سبتمبر الماضي أكثر من 218 ألف رسالة منها 45 ألفا و492 شكوى، وتم حل 42 ألفا و501 شكوى بنسبة 95.6%، وجار حل الباقي.

وأشار شعراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن المبادرة تلقت 15634 ألف رسالة منها 2285 شكوى خلال شهر سبتمبر 2020، وذلك عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على فيسبوك أو رقم الواتس آب أو الخط الساخن أو الإيميل، تم حل منها 1780 شكوى بنسبة 77.8%، وجار حل 505 شكاوى تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن أعلى المحافظات إنجازا للشكاوى الموجهة لها خلال الشهر هي محافظات بورسعيد ومطروح وأسيوط والمنيا والقليوبية والدقهلية.

وأكد أن المبادرة تعاملت بجدية وبسرعة مع الشكاوى الأكثر إلحاحا وحاجة للمواطنين، حيث جاءت شكاوى القمامة فى المقدمة بـ1128 شكوى، يليها الإشغالات بـ836 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ204 شكاوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بعدد 96 شكوى، والفساد بـ21 شكوى.

وأشار إلى التنسيق التام بين فريق عمل المبادرة والأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للتعامل الفوري مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة المخالفات والتعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، مشيدًا بسرعة تعامل المبادرة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة وهو ما ظهر فى سرعة التعامل مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا.

وتابع: "وأيضًا التعامل بالتوازي مع المشكلات المختصة بها المبادرة، والتى تتمثل في 5 محاور هى تراكم القمامة ومخالفات البناء والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد".

وأشار إلى أن المبادرة تتميز بتلقي شكاوى المواطنين وحلها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيا؛ وذلك تيسيرا عليهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والمساهمة، بجانب الحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعرض وزير التنمية المحلية، نماذج من الاستجابات التي تمت خلال شهر سبتمبر 2020، وتضمنت الشكاوى بالنسبة للإشغالات شكوى من الإشغالات والمخالفات في شارع 500 عمارات تقسيم الأموال العامة المعادي الجديدة التابعة حي البساتين بمحافظة القاهرة، وتم التدخل الفورى وإزالة المخالفات وحل الشكوى، وشكوى من تزايد الاشغالات بشارع الجزيرة القديمة متفرع من شارع محمد نجيب المرج الشرقية في القاهرة وتم إزالتها.

وتابع: "بالإضافة إلى شكاوى من الإشغالات والتعديات لمحال مخالفة بحي وسط إسكندرية وتم التنسيق مع الحى وإزالتها على الفور، وأيضا شكوى من الإشغالات بشارع رياض في حي شرق أسيوط وتم عمل حملة مكبرة لإزالة هذه الإشغالات".

بالإضافة إلى أن النماذج تضمنت حل لشكوى باستكمال تركيب بلاط الإنترلوك وأعمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع بسام الشريف بالعمرانية بمحافظة الجيزة والبدء في أعمال إزالة البلدورات المتهالكة وتوسعة الأرصفة المتعدية علي خط التنظيم، ورفع تراكمات القمامة من شارع بنك التنمية الزراعى خلف السجل المدنى بمحافظة البحيرة ورفع القمامة من شارع 18 تقسيم عمر بن الخطاب من شارع جسر السويس بحي السلام بمحافظة القاهرة.