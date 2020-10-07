بوتين: روسيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية الآن لا تجري على أراضيها.

وقال الرئيس الروسي ـ في حوار أوردته قناة "روسيا اليوم "ـ إن "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولدينا التزامات معينة تجاه أرمينيا في إطار هذه المعاهد".

وأضاف بوتين: "للأسف الشديد العمليات القتالية لا تزال مستمرة، وهي لا تدور على أراضي أرمينيا"، متابعا أنه "فيما يتعلق بتنفيذ روسيا لالتزاماتها بموجب المعاهدة لقد أوفينا دائما ونفي وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا".