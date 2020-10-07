في عام 2014، كان أحد مجتمعات السكان الأصليين في شمال دولة بيرو، شاهدا على انسكاب نفطي لآلاف البراميل من خط أنابيب نوربيروانو؛ ليتدفق إلى المجتمعات السكنية بما في ذلك نهر كونينيكو.

وعلى الرغم من حدوث التسرب النفطي بشكل كبير في بيرو، إلا أن المشكلات التي تسببت فيه لم يتم حلها بعد، ويقول المراقب البيئي واتسون تروخيو: "هناك أماكن وأراضي مخصصة للزراعة لا تزال تحت تأثير التسرب النفطي فلا توجد صيانة أو مراقبة أو امتثال للبروتوكولات من جانب شركة بيتروبيرو المملوكة للدولة".

بسبب عدم الاستجابة، في مايو 2019؛ وجد مشروع بحثي لاحق نُشر مؤخرًا، أنه بين عامي 2000 و 2019 ، حدث 474 تسربًا نفطيًا في منطقة الأمازون في بيرو، بعدما حدثت هذه الانسكابات على طول خط أنابيب نوربيريانو وفي العديد من الكتل النفطية التي تديرها شركات خاصة.

كما حدد التقرير أن 65٪ من هذه التسربات النفطية نتجت عن تآكل أنابيب النفط وأعطال التشغيل، حيث تكفل هذا الاستنتاج فرصة لإعادة فتح النقاش حول المسؤولية عن هذه الحوادث البيئية، والحاجة إلى معالجة آلاف المواقع المتأثرة بتسرب النفط، والتي أثرت على ما لا يقل عن 41 من مجتمعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون.

وقال ميجيل ليفانو، منسق اللجنة الفرعية المعنية بالتسرب النفطي داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "بعد كل تسرب يقال إن المسؤولية تقع على عاتق مجتمعات السكان الأصليين لكن لم يكن هناك دليل على أن هذا هو الحال ولم يكن ذلك منطقيًا لأنهم هم الأشخاص المتضررين".

وبحسب موقع "مونجاباي"، تستند الدراسة إلى بيانات رسمية من وكالة التقييم البيئي والإنفاذ، ووكالة الإشراف على الاستثمار في الطاقة والتعدين في بيرو.

وفقًا للتقرير ، بين عامي 2000 و 2019 ، تم تحديد 189 تسربًا نفطيًا في المربع النفطي رقم 192، المعروف سابقًا باسم المربع 1AB.

وكانت شركة "بلس بيترول" تدير الموقع في عام 2015، وهي شركة مقرها الأرجنتين، فيما حدث 155 تسربًا نفطيًا إضافيًا في المربع 8، الذي تديره الشركة حاليا.

وأشار التقرير إلى أن شركة بلس بترول، تسببت في المزيد من التلوث من انسكابات النفط أكثر من أي شركة أخرى، وأن ما يقرب من 95٪ من النفط الذي تسرب في منطقة الأمازون خلال العقدين الماضيين منذ عام 2000 إلى عام 2019، جاء من هذين الكتلتين النفطيتين.

وتشمل مواقع الانسكابات النفطية بين عامي 2000 و 2019 خط أنابيب نوربيريانو بقدر 94 تسربا، والمنطقة 31 بمقدار 28 تسربا، والمنطقة 67 بمقدار 4 تسربا، والمنطقة 95 بمقدار تسربان، والمنطقة 64 و 131 تسربا واحدا لكل منهما.