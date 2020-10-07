تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تعاملات حذرة من جانب المتعاملين الذين يراقبون تطورات المحادثات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن حزمةالتحفيز الجديدة للتخفيف من حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن مونشن قد أجريا محادثات عبر الهاتف لنحو ساعة بشأن حزمة التحفيز الجديدة أمس الاثنين لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق.

واستعاد مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى جزءا من خسائره الصباحية حيث أنهى التعاملات اليوم عند مستوى 34ر93 نقطة مقابل 51ر93 نقطة في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 3ر11 دولار أي بنسبة 6ر0 في المئة إلى 80ر1908 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 1927 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بواقع 639ر0 دولار أي بنسبة 6ر2 في المئةإلى 921ر23 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0005ر0 دولار أي بنسبة 02ر0 في المئة إلى 9635ر2 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.