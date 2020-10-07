وفيات كورونا في الهند تتخطى الـ100 ألف حالة

كسرت حصيلة الوفيات في الهند اليوم الأربعاء جراء جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، حاجز الـ100 ألف حالة بعد تسجيل 986 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل الإجمالي إلى 104 آلاف و555 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 نفسها بلغت 72 ألفا و49 شخصا، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 6 ملايين و757 ألفا و132 إصابة.

ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد في الهند حاليًا 907 آلاف و883 حالة نشطة.وتنتشر العدوى في الهند بوتيرة أسرع منها في أي مكان بالعالم، والدولة الوحيدة الأكثر تضررا منها هي الولايات المتحدة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة اجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.