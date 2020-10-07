بلجيكا تضغط على الاتحاد الأوروبي لمواجهة إقصاء غجر الروما

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تحسين حياة غجر الروما، من خلال استراتيجية جديدة، للتصدي للتمييز المستمر والبطالة والفقر وانخفاض متوسط العمر.

وقالت فيرا جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية، لدى تقديمها الاستراتيجية الجديدة اليوم الأربعاء، "أريد أن أكون صريحة، على مدار السنوات العشر الماضية، لم نفعل ما يكفي لدعم سكان غجر الروما في الاتحاد الأوروبي، هذا لا يغتفر".

ويواجه 85% من أطفال غجر الروما خطر الفقر، مقارنة بـ20% من سكان دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، طبقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، كما أن شباب الروما أكثر عرضة للبطالة من نظرائهم من غير الروما بمقدار ستة أضعاف.

وتريد المفوضية الأوروبية تقليص عدد الأشخاص من غجر الروما، الذين يواجهون التمييز بمقدار 50 في المئة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تقليص فجوة الفقر وفجوة متوسط العمر التي تقترب من 10 أعوام مع بقية السكان، إلى النصف.

ويتمركز سكان غجر الروما، البالغ عددهم حوالي 6 ملايين شخص في الاتحاد الأوروبي، في حوالي 12 دولة، خاصة في بلغاريا والمجر ورومانيا.

وبينما رحب النائب عن حزب الخضر بالاتحاد الأوروبي روميو فرانز بتجدد الاهتمام بهذه المسألة، فقد حذر في نفس الوقت من أنه بدون آليات ملموسة لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية، فإنها ستظل بدون فاعلية.

كما أعرب السياسي الألماني عن قلقه إزاء إساءة الاستخدام المحتملة لأموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمساعدة الروما، والمشاعر المعادية للغجر التي أعرب عنها ساسة قوميون في بعض البلدان.