الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي: سبتمبر 2020 الشهر الأعلى حرارة في العالم

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي (كوبرنيكوس) أن شهر سبتمبر الجاري كان الأعلى حرارة في العالم لمثل هذا الشهر، مشيرة إلى إمكانية أن يحطم عام 2020 ككل الرقم القياسي للعام الأكثر حرا بدلا من عام 2016.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى سبتمبر 2020، تم تسجيل معدل حرارة أعلى بـ 1.28 درجة على مقياس سلسيوس مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، مما يؤدي إلى اقتراب كوكب الأرض من سقف 5ر1 درجة، وهو الحد الأقصى لاتفاق باريس في شأن الحد من الآثار الضارّة للتغيّرات المناخية.

يذكر أن "كوبرنيكوس" هي منظمة دولية لاستكشاف الفضاء، تضم في عضويتها 22 دولة منها النمسا وبلجيكا (عضو دائم بموجب اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر 2008) والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا، والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة ، أما كندا وفنلندا فهما عضوان مشاركان.

وتأسست الوكالة في 30 مايو 1975، ومقرها في مدينة باريس بفرنسا، ويعمل بها 2000 موظف من جميع أنحاء العالم، وميزانيتها السنوية تبلغ 5.25 مليار يورو / 5.77 مليار دولار (2016)، وتشترك وكالة الفضاء الأوربية مع محطة الفضاء الدولية في إطلاق وتشغيل عدة بعثات استكشافية إلى القمر والكواكب الأخرى ورصد الأرض من الفضاء وتصميم مركبات الإطلاق والحفاظ على ميناء فضائي كبير.