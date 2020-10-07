محافظ سوهاج يفتتح مستشفى الصدر بجزيرة شندويل

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، بعد انتهاء أعمال التطوير بها بتكلفة 20 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، ومحمد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعددا من قيادات مديرية الصحة بسوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أن المستشفى تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، حيث شملت أعمال التطوير جميع أعمال البنية التحتية من أرضيات، وحوائط، وكهرباء، وسباكة، بالإضافة إلى شبكة الغازات، وتانك للأكسجين سعة 6000 متر مكعب، وتوفير مولد كهرباء، وتجهيز 35 غرفة إقامة داخلية بطاقة 70 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء جناحين عناية مركزة بطاقة 14 سريرا، و10 أسرة عناية متوسطة؛ لتتمكن المستشفى من استقبال أول مريض داخلي منذ 6 سنوات .

وشمل تطوير المستشفى أيضا تجهيز المعامل الطبية وسكن الأطباء، والتمريض، وأعمال اللاندسكيب التي شملت 1700 متر مسطحات خضراء، و1500 متر بلاط إنترلوك, فضلا عن مقاعد الانتظار.

وأكد الفقي ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالمستشفى مشيدا بالمستوى المتميز والمظهر اللائق والحضاري بالمستشفى بعد تطويرها، والتقى خلال جولته بعدد من أهالي المرضى واستمع إلى مطالبهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي من تخصصات مختلفة لفحص حالة أحد المرضى داخل المستشفى.