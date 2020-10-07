 فان دايك: الجميع يريد سقوط ليفربول.. البقاء في القمة أصعب شيء - بوابة الشروق
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فان دايك: الجميع يريد سقوط ليفربول.. البقاء في القمة أصعب شيء

علاء العزب
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 11:47 ص

يرى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن فريقه يمر بأوقات عصيبة خلال الفترة الحالية.

ليفربول خسر أمام أستون فيلا بنتيجة مذلة 7-2، ضمن منافسات الجولة الماضية من البريميرليج.

وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عند سؤاله عن الدفاع عن لقب البريميرليج: "أعتقد أن محاولة البقاء في القمة هي أصعب شيء".

وأضاف المدافع الهولندي: "الجميع يريد أن يرى سقوطك عندما تصل إلى القمة، هكذا هي الحياة خاصة هذه الأيام، بالنسبة لي، أريد أن أعطي كل ما لدي حتى الاعتزال وبعد ذلك لا أشعر بأي ندم".

وتابع: "لا أريد أن أشعر بأي ندم بعد ذلك، أعتقد أن هذا سيكون أسوأ شعور يمكن أن ينتابك، ستكون أوقاتًا صعبة قادمة نحن أبطال وهو أمر استغرق بعض الوقت لتحقيقه، يجب أن نستمتع باللحظة".

وعن تأثير غياب الجمهور بسبب جائحة كورونا على الفريق واصل: "يمكن للجماهير أن تلعب دورًا كبيرًا في الأوقات الصعبة أثناء المباريات وأيضًا في الأوقات الجيدة".

وأت: "هذا هو الحال بالنسبة للجميع، ولكن بالنسبة لنا على وجه الخصوص، يعرف الجميع مدى صعوبة اللعب في «آنفيلد» مع وجود الجماهير خلفنا، نأمل أن تتغير الأمور في أقرب وقت ممكن لأننا بحاجة إلى جماهير".

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إيفرتون الذي حصد 12 نقطة من 4 مباريات.


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