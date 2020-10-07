نادر شوقي عن خضوع  محمد محمود لجراحة جديدة ؟: اسألوا الأهلي

رفض نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، الرد على اي استفسار بشأن عودة اللاعب للمشاركة في المباريات من جديد بعد الأنباء التي ترددت عن خضوعه لجراحة جديدة في الركبة.

ويغيب محمد محمود عن الفريق منذ تعاقد معه الأهلي يناير 2019 بسبب إصابات الرباط الصليبي، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة.

وقال شوقي، في تصريحات تلفزيونية، عبر "صدى البلد": "لا يوجد أي قلق، ربنا يسهل، سنرى ما سيحدث، هو بصحة جيدة".

وأضاف: "أي سؤال متعلق بمحمد محمود، يجب توجيهه للنادي الأهلي".

وكانت الانباء ترددت بأن محمد محمود قد يخضع لجراحة جديدة بعد ما عادوته آلام الركبة والأهلى يبحث عن حل جذري معه.