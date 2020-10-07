أثارت رحلة علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فيروس كورونا المستجد في مستشفى "والتر ريد" الطبي العسكري، جدلاً واسعا؛ بسبب التصريحات المتناقضة من طبيبه الخاص شون كونلي حول صحة ترامب، ومدى التزام الطبيب بالإفصاح عن المعلومات الحقيقة حول صحة الرئيس أو تعمد إخفاء الحقائق عن الرأي العام.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في حالة الدكتور شون كونلي، طبيب البيت الأبيض ضابط البحرية السابق، فإن المريض هو الرئيس والقائد العام، إذ يمكن اعتبار عدم تنفيذ رغبات ترامب بمثابة عصيانًا، وهو من بين أعلى الجرائم العسكرية.

وتقول الصحيفة: "إن الرئيس ترامب هو القائد العام والأعلى للقوات المسلحة، ويمتلك من الصلاحيات التي تجعله يتولى القيادة على المركز الطبي بأكمله"، فمثل الرؤساء السابقين، يبدو أن ترامب اختار طبيبًا يحتفظ بسرية وضعه الصحي.

قال ماثيو ألجيو، مؤلف كتاب "الرئيس مريض"، وكتب أخرى عن الرئاسة: "يتخذ الرؤساء هذا القرار بناءً على السياسة أكثر من الطب. وهناك صراع متأصل بين السياسة والطب".

وأضاف ألجيو، أن هذه القضية أعاقت حق الجمهور في معرفة حالة الرئيس الصحية، متابعا أن ترامب ليس أول رئيس يحاول أن يهون من شأن حالته الصحية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حالة إخفاء مرض الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت، بعدم قدرته على المشي نتيجة الشلل، وفي هذا السياق، قالت سوزان دن، أستاذ العلوم الإنسانية في كلية ويليامز بالولايات المتحدة: "انطباعي هو أن روزفلت ربما كان ينكر مدى خطورة حالته. لقد كان موسم انتخابات أيضًا، حين ساءت صحته بشكل كبير"، مضيفة: "ربما ينكر ترامب، مثل فرانكلين روزفلت، خطورة مرضه".

وقالت إن "ترامب تصرف بشكل غير مسؤول وبجهل متعمد بخطورة الوباء، وإصراره على مغادرة المستشفى يؤكد فقط اهتمامه بمصالحه الشخصية"، متابعة: "لكن الأمر الأكثر غرابة، هو إصرار ترامب على محاولة استئناف الأنشطة العادية، وهو مصاب بفيروس كورونا شديد العدوى، الذي يتطاير بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أنه مرض خطير بشكل خاص على الرجال في سنه ووزنه".

وتقول الدكتورة لينا وين، مفوضة الصحة السابقة في مدينة بالتيمور: "إن الإصابة بمرض معدٍ في حد ذاته ليس سببًا لإبقاء شخص ما في المستشفى، لكن إذا كان هناك شك في أن المريض سيعرض الآخرين للخطر، فستكون هناك حاجة لإجراء مناقشة حول إبقاء هذا المريض في المستشفى ضد إرادته".

ويقول محللون إن نظام الأطباء العسكريين داخل البيت الأبيض، أعاق حق الجمهور في معرفة المعلومات الصحيحة عن صحة الرئيس، إذ يتعمد هذا النظام "التعتيم عن كل شيء يخص صحة الرئيس".

وفيما يخص ذلك، يقول ديفيد لابان، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع وعقيد متقاعد من مشاة البحرية: "كل هذه القرارات تقع على عاتق الرئيس في نهاية المطاف، وهذا يضع المستشفيات والأطباء في موقف سيء. عندما يخرج الأطباء ويقولون أشياء في المؤتمرات الصحفية يُنظر إليها على أنها غير صحيحة أو غامضة، فإن ذلك ينعكس بشكل سيء على الطبيب والجيش".