اليونسيف تنفي إعادة شحنة لقاحات غير صالحة للاستخدام من اليمن

نفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الأربعاء، صحة التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام "حول إعادة لقاحات من صنعاء اشترتها اليونسيف لأنها لم تكن صالحة للاستخدام".

وقالت اليونسيف، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، "نؤكد أن هذه التقارير غير دقيقة، وأن لقاحات الروتا التي تم إعادتها من اليمن قد سبق تقييمها، ووجد أنها صالحة للاستخدام خلال العمر الافتراضي للقاح حتى أغسطس 2021".

وأضافت: "في جميع عملياتنا حول العالم بما في ذلك اليمن، تتبع اليونيسف معايير وإرشادات دولية صارمة في شراء اللقاحات واستخدامها".

وبحسب المنظمة وصلت في 13 أغسطس الماضي، شحنة لقاحات للتحصين الروتيني إلى صنعاء تضم 492 ألف جرعة من لقاح فيروس الروتا.

وتابعت :"عند التفتيش في مخزن التبريد المركزي في صنعاء، لوحظ تغير في لون شاشة اللقاح. تم إبلاغ المورد على الفور وتم توفير المعلومات اللازمة لإجراء التقييم. أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما وأوصت بأن اللقاحات كانت آمنة للاستخدام حتى أغسطس 2021".