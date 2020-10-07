نائب محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية بقرية أبو الريش

تفقد الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، أعمال القافلة الطبية الجاري تنظيمها على مدار 3 أيام داخل قرى أبو الريش.

وتستهدف القافلة إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية لنحو 3 ألاف مواطن مجاناً، في مختلف التخصصات الطبية، بجانب توفير العلاج اللازم للحالات المترددة على القافلة بدون مقابل، ضمن جهود مديرية الصحة في توفير الرعاية الصحية لأهالي المحافظة داخل التجمعات السكنية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء وكبار السن.

وتفقد شعبان الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبو الريش قبلي، والذى تم تنفيذ 55% من إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون جنيه، بدعم من مؤسسة مصر الخير، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.

يذكر أن قريتي أبو الريش قبلي وبحري تشهدان العديد من المشروعات الجارية، حيث جار إنهاء الموافقات الإدارية والفنية لتخصيص الأرض لموقع محطة المعالجة الثلاثية ضمن مشروع الصرف الصحي لأبو الريش، والذى سيضم شبكات انحدار وخطوط طرد و5 محطات رفع، ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من إعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.