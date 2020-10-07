 ضبط 1343 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 1343 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

عاطف محمود
نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:57 م

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية 1343 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة الماضية؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: "إنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن الزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1343 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية".

 

وأكدت أنه جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

 


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