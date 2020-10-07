وفاة عازف الجيتار الشهير إيدي فان هالين بعد صراع مع السرطان عن 65 عاما

توفي عازف الجيتار الشهير"إيدي فان هالين" بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 65 عاما.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن العازف والمؤلف الموسيقي توفي في مستشفى بمنطقة "لوس أنجلوس" وكانت زوجته "جيني" وابنه وآخرون من العائلة بجواره .

وأضاف الراديو أن "فولفجانج" (29 عاما) نجل "فان هالين"- الذي انضم إلى الفرقة التي اشتهرت بأغنيات مثل "جامب" و"إينت توكين باوت لاف" - أعلن نبأ وفاة والده وقال "والدي إدوارد لودفيك فان هالين، خسر معركته الطويلة والمضنية مع مرض السرطان هذا الصباح".

يذكر أنه ظهرت فرقة " إيدي فان هالين" لموسيقى ال"هارد روك" في لوس أنجلوس في أوائل السبعينيات، لتتربع على عرش موسيقى الروك آند رول لعشر سنوات.

ولد "إيدي فان هالين" بأمستردام في 26 يناير 1955، ودرس البيانو الكلاسيكي بعد انتقاله إلى ضاحية باسادينا في لوس أنجلوس مع عائلته في الستينيات ، وبعد التحول إلى الجيتار، شكل هو وشقيقه الأكبر أليكس فرقا موسيقية أصبحت في نهاية المطاف فرقة فان هالين في السبعينيات.