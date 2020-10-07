السودان: استئناف العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي

استأنفت هيئة الموانئ البحرية بالسودان، اليوم الأربعاء، العمل في ميناء بورتسودان الجنوبي، بعد توقف استمر عدة أيام.



وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه تم الاتفاق على فتح الميناء في جلسة حوارية بين ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والطرف المكلف من رئاسة الشرطة السودانية بالوقوف على الأحوال الأمنية بولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان).



وقال والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي -في تصريحات صحفية- إن الاتفاق على فتح الميناء تم بناء على عدة نقاط تتمركز حول الوصول إلى نتائج إيجابية لـ "مسار الشرق" في مفاوضات جوبا للسلام.



وأضاف "الجلسة الحوارية تضمنت التحفظات اللازمة للحيلولة دون حدوث اختراقات لما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة، خاصة التركيزعلى نصب سرداق المعتصمين بعيدا عن بوابة الميناء، وتأمين وصول العاملين وحركة العمل داخل الميناء، وذلك تحت إشراف الشرطة".



كان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قرر تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، إضافة إلى لجنة تحضيرية، برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي، للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان، بشأن اتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراَ.



وقال اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي، إن المجلس اتخذ قرارات واضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والإعتصام، على ألا تكون علي حساب المرافق الحيوية الهامة، مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ (في إشارة إلى طريق رئيسي وميناء بورتسودان الجنوبي)، لتأثيرها المباشر علي الاقتصاد القومي وعلاقات السودان الخارجية.