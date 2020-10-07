جيهان السادات: أشعر بالفخر لأني تزوجت رجلا ولا كل الرجال

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن أكثر شيء تفخر به هو أنها زوجة الراحل.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء: «تزوجت رجلا ولا كل الرجال»، متابعة: «كان أبا وزوجا ووطنيا».

ولفتت إلى أن الراحل تبرع بالقيمة المالية لجائزة نوبل للسلام حين فاز بها؛ لبناء منازل للفلاحين في قريته «عزبة ميت أبو الكوم»، مستطردة: «حينها قولتله يا أنور طب سيبت لنا احنا إيه؟ قالي سيبت لكم اسم تفتخرون به».

وعبرت قرينة الرئيس الراحل، عن فخرها لأنها أدت دورها قدر استطاعتها.

وعن شعورها تجاه يوم السادس من أكتوبر، عقبت: «ماقدرش أنكر فرحة استرداد الأرض، لكن لا يخلى الأمر من الحزن على فقد زوجي، لكنه قدره ونصيبه، وماكنش يتمنى موتة أحسن من دي».