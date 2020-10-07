تعليم القاهرة: تسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية

تابع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية من مخازن المديرية.

وقال عطية إنه تم تسليم تابلت الصف الأول الثانوي لمدارس الإدارات التعليمية؛ استعدادًا لتجهيزها عن طريق التطوير التكنولوجي وتسليمها للطلبة في بداية العام الدراسي الجديد.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات إلى جميع المديريات التعليمية، بالتنبيه على المدارس الثانوية بكافة أنواعها، بالتنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة، بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري، حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.