تراجع جديد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، نتيجة تغريدة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيه عن استعداده للقبول بحزم تحفيز اقتصادي ومساعدات صغيرة موجهة إلى قطاعات محددة، بعد إعلانه أمس تعليق المفاوضات مع الكونجرس بشأن حزمة تحفيز ومساعدات اقتصادية جديدة.

واتسم مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بالضعف، ذوهو ما ساهم في الحد من تراجع سعر الذهب، حيث أنهى التعاملات اليوم عند مستوى 56ر93 نقطة مقابل 64ر93 نقطة في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 18 دولار أي بنسبة 1 في المئة تقريبا إلى 80ر1890 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر الفضة بواقع 025ر0 دولار إلى 896ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0330ر0 دولار إلى 0695ر2 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.