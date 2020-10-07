 مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: سيناء كانت البداية بمشروع إسرائيل الاستعماري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: سيناء كانت البداية بمشروع إسرائيل الاستعماري


نشر في: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أكتوبر 2020 - 2:53 ص

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن استعادة الأراضي المصرية لم تكن واجبا فقط على أبناء الجيش بل على أبناء الشعب المصري كافة، مضيفا: «كنا ماضيين على وصل أمانة بتسليم الأرض للجيل الي بعدنا غير منقوصة شبر واحد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الشعب المصري استطاع التغلب على نفسه والنهوض من خلف الجدران، مؤكدا أن جيل أكتوبر تكون من عمال وفلاحين ومدنين وليس فقط أبناء الجيش.

وأكد أن العالم شهد تواطئا تجاه مواقف دولة إسرائيل العدائية، مردفا: «سيناء كانت البداية بمشروع إسرائيل الاستعماري».

ولفت إلى أن الذي حارب في عام 1967 هو الذي حارب خلال حرب 1973، مؤكدا: «الإنسان المصري كان هو سلاحنا».

وتابع أن مصر اختارت يومًا لبدء الحرب إجازة دينية عند إسرائيل والتي كانت في حالة سكون تماما، مشددًا على أن المعركة أديرت بالكامل بتخطيط وتنفيذ مصري، الأمر الذي أرعب القوات الإسرائيلية.

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