رئيس جامعة القناة يبحث مع سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية أوجه التعاون

بحث الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، خلال استقباله اليوم الأربعاء، السفيرة بيبانا كرنسويلو سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية، سبل التعاون المشترك بين الجامعة وسفارة غينيا فيما يخص استقبال الطلاب للدراسة بجامعة قناة السويس.

وأكد رئيس الجامعة - في بيان اليوم - تقديم كافة التسهيلات للطلاب الوافدين، وذلك لضمان سرعة اندماج الطلاب في العملية التعليمية وغير التعليمية حيث تتيح الجامعة لطلابها الوافدين المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساعد الطالب على التكيف السريع مع المنظومة التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي أن الجامعة تقوم بتدريب أكثر من ٢٥٩ متدربا من دول أفريقيا ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة والتنمية؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى إقامة دورات تدريبية للدول الأفريقية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن هذه الشراكة مستمرة على مدار عشرين عاما حيث أقيم خلالها عدة برامج لتدريب العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

من جانبها، أشادت سفيرة غينيا بمستوى الخدمات والتسهيلات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، متمنية زيادة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أن اللغه الأولى في غنيا هى الإسبانية واللغة الثانية الفرنسية؛ مما يتطلب أن يحصل الطالب على دورات تدريبية باللغة الإنجليزية والعربية حتى يستطيع الطلاب متابعة الدراسة باللغة الإنجليزية.