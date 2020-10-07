محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جامعة الملك سلمان الدولية لبحث الاستعداد للعام الدراسي

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استقبل محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الدكتور أشرف سعد، لبحث المحافظ استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد والمقرر يوم 17 أكتوبر الجاري.

وبحث المحافظ خلال اللقاء أهم تطلعات أبناء المحافظة والتي تمثلت في الحصول علي منح دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، وكذلك حل بعض المشكلات المتعلقة بالالتحاق بجامعة الملك سلمان، وخاصةً الحاصلين علي مجموع درجات يتوافق مع تنسيق الجامعة.

وأكد المحافظ أهمية الجامعة باعتبارها قاطرة للتنمية علي أرض المحافظة، مشيرًا إلى استعداد المحافظة تقديم الدعم الكامل للجامعة.

وشدد علي دور الجامعة في تخريج كوادر جامعية متميزة مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أنه سيدرس تلك المطالب وعرضها خلال انعقاد مجلس أمناء الجامعة الثاني الذي سيعقد بمقر فرع الجامعة برأس سدر يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.