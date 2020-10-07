يجهز النادي الأهلي ملفا طبيا كاملا لكل لاعب بالفريق قبل السفر إلى المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الاتحاد الإفريقي طلب ملفا طبيا لكل لاعب يتضمن إجراء رسم قلب وعدد من التحاليل الطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي عبر قناة ناديه أن الفريق سيجري مسحتين طبيتين قبل السفر إلى المغرب إضافة إلى مسحتين عند الوصول للمغرب وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المغربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتابع "إنها إجراءات مكثفة تهدف للسلامة، نجهز حاليا الملف الطبي لكل لاعب لإرساله للاتحاد الإفريقي قبل السفر إلى المغرب".

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيخوض تدريبا خفيفا غدا الخميس بعد الفوز على إنبي 0/3 اليوم الأربعاء في الدوري، ثم يحصل اللاعبون على إجازة يوم الجمعة، موضحا أن بعثة الفريق ستغادر مطار القاهرة الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء المقبل.