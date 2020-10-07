القبض على صحفية فيتنامية بارزة لاتهامها بالدعاية ضد الدولة

قالت جماعة حقوقية، اليوم الأربعاء، إنه جرى إلقاء القبض على فام دوان ترانج، الصحفية المستقلة وواحدة من أبرز النشطاء في فيتنام، وذلك لاتهامها "بالدعاية ضد الدولة".

وتردد أنه تم إلقاء القبض على ترانج الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش) في مدينة هو شي مينه أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عقد حوار حقوق الإنسان السنوي الـ24 بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية، حيث اشتمل على مناقشات موسعة بشأن حقوق الإنسان، من ضمنها حرية التعبير.

وأدان فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في آسيا، القبض على ترانج في بيان صباح اليوم.

وقال روبرتسون" على الرغم من معاناتها لأعوام من المضايقة الحكومية الممنهجة، وشملت هجمات بدنية قوية، لم تتخل عن إخلاصها نحو مبادئ الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان والديمقراطية".

وأضاف: "توجهها المدروس للإصلاحات، والمطالبة بالاشتراك الفعلي للمواطنين في الحكم، هى رسائل يتعين أن تنصت لها الحكومة الفيتنامية وتحترمها ولا تقمعها".

وتتهم السلطات الفيتنامية ترانج "بتخزين ونشر معلومات" تهدف لمعارضة الدولة الفيتنامية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.

ويذكر أن ترانج قامت بتأليف عدد كبير من الكتب كما أنها تعد صحفية وناشطة ومدونة، قامت بالكاتبة حول عدة قضايا منها حقوق المثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا وحقوق المرأة والقضايا البيئة ووحشية الشرطة وقمع النشطاء.

ويأتي القبض عليها في ظل حملة قمع ضد الصحفيين والنشطاء قبل انعقاد المؤتمر الوطني، الذي يعقد كل خمسة أعوام، في يناير المقبل.